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Сестру баскетболиста NBA Кавая Леонарда приговорили к пожизненному сроку за убийство 84-летней женщины

Происшествия
Сестру баскетболиста NBA Кавая Леонарда приговорили к пожизненному сроку за убийство 84-летней женщины

Родственница профессионального американского баскетболиста Кимиша Уильямс приговорена к пожизненному заключению без возможности выйти условно-досрочно за убийство пожилой женщины в казино Южной Калифорнии в 2019 году, сообщает ESPN.

Сестра форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда вместе с сообщницей Кэндис Таунсел совершила преступление несколько лет назад. Американки проследили за пожилой женщиной до туалета в казино. Там они избили жертву, ограбили и оставили лежать с черепно-мозговой травмой. Известно, что потерпевшая скончалась через четыре дня.

Сначала Уильямс отрицала обвинения, но спустя некоторое время призналась в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что брата актрисы Екатерины Волковой подозревают в убийстве фотографа в США. Сейчас он находится под стражей. Мужчине уже предъявлено официальное обвинение.
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