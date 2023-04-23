Американка выступила против жестких стандартов красоты на страницах газеты The Washington Post

В статье The Washington Post приводится информация, что каждый человек имеет полное право находиться в любом месте с тем весом, который у него есть, но борцы с ожирением так не считают. Создатель статьи предсказывает, что законодательно установленные ограничения на потребление еды могут быть введены в нескольких странах.