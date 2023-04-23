Американка выступила против жестких стандартов красоты на страницах газеты The Washington Post

Женщина отправила в газету The Washington Post письмо о беспокоящей ее теме. Послание содержит опасение в связи с мнением общества о лишнем весе. Американку беспокоит ориентация человечества на «правильный» взгляд: толстые люди являются угрозой и должны быть «исправлены» в глобальном масштабе.
Девушка обсуждает на страницах газеты книгу, в которой задается вопрос, что опасней: эпидемия ожирения или жестокая травля. В книге также рассказывают, насколько легко поменяться местами с тем, кого обижают, и встать на место провокатора.
В статье The Washington Post приводится информация, что каждый человек имеет полное право находиться в любом месте с тем весом, который у него есть, но борцы с ожирением так не считают. Создатель статьи предсказывает, что законодательно установленные ограничения на потребление еды могут быть введены в нескольких странах.
Ранее врач-эндокринолог Арсений Русанов рассказал, чем опасно быстрое похудение для здоровья.