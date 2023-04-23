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Расследователь из США Сеймур Херш: на Западе знают, что поставляемые Киеву вооружения уходят на черный рынок

Политика
Расследователь из США Сеймур Херш: на Западе знают, что поставляемые Киеву вооружения уходят на черный рынок

Запад осведомлен о том, что поставляемые Киеву вооружения попадают впоследствии на черный рынок. Об этом заявил журналист-расследователь Сеймур Херш в эфире RT.

Когда коллективный Запад только начал осуществлять на Украину военные поставки, Румынию, Польшу и другие страны наводнило оружие, которое предназначалось Киеву, указал Херш. Высокопоставленные военные ВСУ лично перепродавали вооружения на черном рынке.

При этом западные СМИ умалчивают информацию об этом. Журналист рассказал, что около полугода назад CBS выпустил целый материал о появлении поставленного Украине оружия на черном рынке, но его отозвали.

Ранее американский наемник Джон Макинтайр, служивший в украинском подразделении, сообщил о коррупции в ВСУ. По его словам, киевские военные активно продают оружие террористам и преступникам.
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