ВКС России поразили две украинских ДРГ на Купянском направлении в Харьковской области

Авиация Воздушно-космических сил РФ уничтожила две украинские диверсионно-разведывательные группы в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова офицера пресс-центра группировки «Запад» Ярослава Якимкина.
Группы украинских диверсантов обосновались в районе населенных пунктов Молчаново и Крахмальное. Кроме того, ударом армейской авиации группировки войск «Запад» были уничтожены два опорных пункта ВСУ и три укрытия личного состава под населенным пунктом Ольшаны.
Также российская авиация сорвала две попытки ротации украинских военных на этом участке фронта. В результате решительных действий военных ВС РФ противник понес потери в живой силе и технике.
Ранее сообщалось, что батальон ЛНР «Заря» захватил десять бойцов ВСУ из 10-й горно-штурмовой бригады «Эдельвейс». В настоящее время все военнопленные проходят экспресс-допрос.