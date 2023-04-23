ВКС России поразили две украинских ДРГ на Купянском направлении в Харьковской области

Группы украинских диверсантов обосновались в районе населенных пунктов Молчаново и Крахмальное. Кроме того, ударом армейской авиации группировки войск «Запад» были уничтожены два опорных пункта ВСУ и три укрытия личного состава под населенным пунктом Ольшаны.