Глава СК Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства жительницы Подмосковья и ее дочери в 2016 году

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования убийства женщины и ее дочери, которое было совершено в 2016 году. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.
Соответствующее поручение Бастрыкин дал и.о. руководителя ГСУ СКР по Московской области Виталию Чванову. В докладе должны представить информацию о ходе расследования уголовного дела и установленных деталях.
Речь идет о смерти двух человек в ходе конфликта со знакомым в Московской области в 2016 году. По версии следствия, обвиняемый сначала выстрелил в женщину из травматического пистолета, а после убил семилетнюю дочь погибшей. Избавиться от тел он решил, закопав их на участке.