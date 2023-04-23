Глава СК Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства жительницы Подмосковья и ее дочери в 2016 году

Речь идет о смерти двух человек в ходе конфликта со знакомым в Московской области в 2016 году. По версии следствия, обвиняемый сначала выстрелил в женщину из травматического пистолета, а после убил семилетнюю дочь погибшей. Избавиться от тел он решил, закопав их на участке.