Пропавшего без вести трехлетнего ребенка в Самарской области нашли спящим в канаве

Вечером 22 апреля мальчик из села Большая Каменка Самарской области ушел из дома и не вернулся, сообщает ГУ МВД России по региону.
В правоохранительные органы поступило сообщение о пропаже ребенка, после чего на поиски мальчика был направлен личный состав местного отдела полиции. В мероприятиях так же принимали участие жители села, лесники и волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Благодаря камерам наблюдения на одном из частных домов удалось выяснить, что ребенок ушел в сторону сельскохозяйственных полей. Рано утром 23 апреля при прочесывании территории сотрудники полиции нашли трехлетнего мальчика спящим в канаве в 5 км от дома, где он проживает. Известно, что в отношении ребенка противоправных действий не совершалось.
Ранее в Екатеринбурге завершились поиски пропавшей 13-летней девочки. Подростка нашли спустя четыре дня целой и невредимой. Где конкретно находилась школьница все это время, поисковый отряд не уточнил.