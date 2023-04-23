Пропавшего без вести трехлетнего ребенка в Самарской области нашли спящим в канаве

Благодаря камерам наблюдения на одном из частных домов удалось выяснить, что ребенок ушел в сторону сельскохозяйственных полей. Рано утром 23 апреля при прочесывании территории сотрудники полиции нашли трехлетнего мальчика спящим в канаве в 5 км от дома, где он проживает. Известно, что в отношении ребенка противоправных действий не совершалось.