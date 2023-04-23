Двое мужчин погибли при взрыве в цехе по производству угля в Азербайджане

В поселке Вургун Агстафинского района на угольном заводе ночью 22 апреля произошел взрыв, в результате которого погибли два человека — мужчины 1979 и 1973 года рождения. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
По факту смертельного инцидента возбудили дело по статье 124.2 УК страны «Гибель двух и более человек по неосторожности» и начала расследование. В настоящий момент устанавливаются причины происшествия.
Ранее в Нагорном Карабахе на мине подорвался грузовик, в котором находились трое военнослужащих Азербайджана. В результате случившегося они получили ранения, сообщило МО республики.