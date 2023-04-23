Бизнесмен Олег Дерипаска предсказал конец доминирования доллара через пять лет

Доллар перестанет доминировать на мировом рынке уже через пять лет. Об этом заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
США использовали доминирующее положение своей национальной валюты в качестве «оружия возмездия» в отношении тех, кто с ними не согласен. В связи с этим был запущен процесс прекращения господства доллара на мировой арене.
«Уже через пять лет мир будет более сбалансирован, расчёты диверсифицированы, крипто-цифровые валюты будут совместимы», — подытожил Дерипаска.
Ранее стало известно, что Россия намерена полностью перейти на национальные валюты при расчетах за энергоресурсы. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.