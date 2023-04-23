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Бизнесмен Олег Дерипаска предсказал конец доминирования доллара через пять лет

Экономика
Бизнесмен Олег Дерипаска предсказал конец доминирования доллара через пять лет

Доллар перестанет доминировать на мировом рынке уже через пять лет. Об этом заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

США использовали доминирующее положение своей национальной валюты в качестве «оружия возмездия» в отношении тех, кто с ними не согласен. В связи с этим был запущен процесс прекращения господства доллара на мировой арене.

«Уже через пять лет мир будет более сбалансирован, расчёты диверсифицированы, крипто-цифровые валюты будут совместимы», — подытожил Дерипаска.

Ранее стало известно, что Россия намерена полностью перейти на национальные валюты при расчетах за энергоресурсы. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.
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