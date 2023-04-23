Бойцы батальона Луганской Народной Республики «Заря» пленили десять украинских солдат из бригады «Эдельвейс»

Российские военные захватили десять бойцов ВСУ из 10-й горно-штурмовой бригады «Эдельвейс». Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Уточняется, что украинские солдаты были захвачены усилиями батальона Луганской Народной Республики «Заря». Теперь он входит во 2-й армейский корпус Вооруженных сил России.
В настоящее время все военнопленные проходят экспресс-допрос, рассказывая о себе. В публикации добавили, что недавно президент Украины Владимир Зеленский присвоил бригаде название «Эдельвейс» по аналогии с гитлеровскими горными стрелками.
Ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал видео возвращения 106 российских военнослужащих из плена на Украине. Он также поблагодарил родственников бойцов за терпение и обратную связь.