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Бойцы батальона Луганской Народной Республики «Заря» пленили десять украинских солдат из бригады «Эдельвейс»

Армия
Бойцы батальона Луганской Народной Республики «Заря» пленили десять украинских солдат из бригады «Эдельвейс»

Российские военные захватили десять бойцов ВСУ из 10-й горно-штурмовой бригады «Эдельвейс». Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Уточняется, что украинские солдаты были захвачены усилиями батальона Луганской Народной Республики «Заря». Теперь он входит во 2-й армейский корпус Вооруженных сил России.

В настоящее время все военнопленные проходят экспресс-допрос, рассказывая о себе. В публикации добавили, что недавно президент Украины Владимир Зеленский присвоил бригаде название «Эдельвейс» по аналогии с гитлеровскими горными стрелками.

Ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал видео возвращения 106 российских военнослужащих из плена на Украине. Он также поблагодарил родственников бойцов за терпение и обратную связь.
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