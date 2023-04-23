ВСУ выпустили шесть снарядов «натовского» калибра по Петровскому району Донецка

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Донецку. Под обстрелом оказался Петровский район города.
По информации Telegram-канала представительства ДНР в СЦКК, по населенному пункту Максимильяновка выпустили шесть снарядов калибром 155 мм. Обстрел зафиксировали в 8:30 по московскому времени.
Глава города Алексей Кулемзин в личном Telegram-канале подвел итоги атак на Донецк с 21:00 22 апреля до 9:00 23 апреля. Он отметил, ВСУ осуществили восемь ударов. В общей сложности за этот промежуток времени выпустили 42 снаряда калибром 155 мм. Информации о разрушениях и пострадавших пока не было.
Ранее сообщалось об утреннем ударе по Киевскому району Донецка. По городу выпустили 15 снарядов.