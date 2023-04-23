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ВСУ выпустили шесть снарядов «натовского» калибра по Петровскому району Донецка

Происшествия
ВСУ выпустили шесть снарядов «натовского» калибра по Петровскому району Донецка

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Донецку. Под обстрелом оказался Петровский район города.

По информации Telegram-канала представительства ДНР в СЦКК, по населенному пункту Максимильяновка выпустили шесть снарядов калибром 155 мм. Обстрел зафиксировали в 8:30 по московскому времени.

Глава города Алексей Кулемзин в личном Telegram-канале подвел итоги атак на Донецк с 21:00 22 апреля до 9:00 23 апреля. Он отметил, ВСУ осуществили восемь ударов. В общей сложности за этот промежуток времени выпустили 42 снаряда калибром 155 мм. Информации о разрушениях и пострадавших пока не было.

Ранее сообщалось об утреннем ударе по Киевскому району Донецка. По городу выпустили 15 снарядов.
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