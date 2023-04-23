Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование ДТП с гибелью двоих подростков в Приморье

Глава Следственного комитета Александр Бастыркин поручил руководителю ведомства по Приморскому краю Владимиру Фомину предоставить доклад о недавнем ДТП, произошедшем в регионе из-за которого погибли два подростка.
Сообщается, что 22 апреля в поселке Пласутн внедорожник врезался в другой автомобиль, за рулем которого сидел 15-летний водитель и двое несовершеннолетних подростков. От резкого столкновения, автомобиль с детьми улетел в кювет и врезался в дерево. В результате инцидента погибло два 14-летних пассажира автотранспорта. Виновник ДТП, будучи в алкогольном опьянении, скрылся с места аварии.
СК России по Приморскому краю уже начало проверку. В отношении 33-летнего водителя внедорожника возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил ПДД).
Ранее сообщалось, что подозреваемого в страшном ДТП задержали. Он сам явился в отделение полиции.