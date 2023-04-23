Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование ДТП с гибелью двоих подростков в Приморье

Сообщается, что 22 апреля в поселке Пласутн внедорожник врезался в другой автомобиль, за рулем которого сидел 15-летний водитель и двое несовершеннолетних подростков. От резкого столкновения, автомобиль с детьми улетел в кювет и врезался в дерево. В результате инцидента погибло два 14-летних пассажира автотранспорта. Виновник ДТП, будучи в алкогольном опьянении, скрылся с места аварии.