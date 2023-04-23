«Большая семерка» выступила за продление зерновой сделки

Позиция сторон изложена в совместном заявлении, которое было опубликовано после переговоров в японском городе Миядзаки 22-23 апреля. Министры подчеркнули важность «черноморской зерновой инициативы», которая была осуществлена при посредничестве Турции, и выразили свою решительную поддержку ее продления, полного выполнения и расширения.