«Большая семерка» выступила за продление зерновой сделки

Министры сельского хозяйства Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США выступили за продление зерновой сделки, полное выполнение ее обязательств и расширение соглашения. Об этом сообщает издание «Ъ».
Позиция сторон изложена в совместном заявлении, которое было опубликовано после переговоров в японском городе Миядзаки 22-23 апреля. Министры подчеркнули важность «черноморской зерновой инициативы», которая была осуществлена при посредничестве Турции, и выразили свою решительную поддержку ее продления, полного выполнения и расширения.
Кроме того, в заявлении отмечается готовность стран G7 оказать поддержку Украине в восстановлении объектов сельскохозяйственной инфраструктуры, включая ирригационные сооружения, предприятия пищевой промышленности и складские объекты.
Ранее власти России сообщили о намерении бесплатно поставлять удобрения для стран Африки. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отметил что, в Малави уже была доставлена партия объемом в 20 тысяч тонн.