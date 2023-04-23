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Пассажиров метро Петербурга попросили покинуть вагон из-за обнаружения бесхозной сумки

Происшествия
Пассажиров метро Петербурга попросили покинуть вагон из-за обнаружения бесхозной сумки

Очевидцы рассказали о забытом аксессуаре в вагоне. Подробная информация о дальнейших действиях работников ГУП пока отсутствует.

Сообщается об оставленной сумке похожей на барсетку на зеленой ветке метрополитена Санкт-Петербурга. Диспетчеры попросили пассажиров покинуть вагоны во время остановки на станции «Гостиный двор». Сам владелец вещи вышел на станции «Маяковская». Поезд продолжил движение, детальная информация уточняется.

Ранее МЧС представило подробности пожара на предприятии в Шушарах Ленинградской области. Пламя распространилось на площади в 200 квадратных метров. К ликвидации горения привлечены три единицы специальной техники и 15 человек личного состава.
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