Пассажиров метро Петербурга попросили покинуть вагон из-за обнаружения бесхозной сумки

Сообщается об оставленной сумке похожей на барсетку на зеленой ветке метрополитена Санкт-Петербурга. Диспетчеры попросили пассажиров покинуть вагоны во время остановки на станции «Гостиный двор». Сам владелец вещи вышел на станции «Маяковская». Поезд продолжил движение, детальная информация уточняется.