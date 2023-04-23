Дания проведет расследование для обнаружения и заморозки российских активов

Датское агентство международного развития наймет экспертов, которые соберут необходимую информацию о российских активах в стране. Это сделано для того, чтобы получить наиболее полную картину об имуществе РФ, которое может быть заморожено и передано Киеву в качестве финансовой помощи, сообщает RT.