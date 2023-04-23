Дания проведет расследование для обнаружения и заморозки российских активов

Министерство иностранных дел Дании намерено провести расследование для сбора данных касательно будущей заморозки российских активов. Работы юристов Евросоюза все еще недостаточно.
Датское агентство международного развития наймет экспертов, которые соберут необходимую информацию о российских активах в стране. Это сделано для того, чтобы получить наиболее полную картину об имуществе РФ, которое может быть заморожено и передано Киеву в качестве финансовой помощи, сообщает RT.
Ранее сообщалось, что Евросоюз ведет активную работу над заморозкой российских активов. Однако с юридической стороны сделать это и передать третьим лицам активы другой страны гораздо сложнее, чем предполагалось, поэтому ЕС общается с юристами, которые должны помочь добиться решения вопроса.