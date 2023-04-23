В России изменились вопросы билетов в теоретическом экзамене на знание ПДД

Министерство внутренних дел России внесло изменения в билеты для теоретического экзамена на получение водительских прав всех категорий, включив в них правила эксплуатации электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Информацию об этом сообщает ТАСС.
МВД уточнило, что модернизация билетов связана с новыми правилами дорожного движения, вступившими в силу с 1 марта этого года. В ПДД появились дополнения, связанные с использованием и парковкой СИМ в городе. Изменения также коснулись раздела с обозначением знаков и их зоны действия.
Ранее сообщалось, что москвич сбил на электросамокате четырехлетнюю девочку. Медики госпитализировали ее в тяжелом состоянии.