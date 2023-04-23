Латвийские власти рассылают русским листовки, призывающие жителей доказать свое право на пребывание в стране. Об этом сообщает издание «Царьград».
Если заявка не будет получена до 1 сентября 2023 года, вид на жительство истечет 2 сентября 2023 года, и необходимо будет покинуть Латвию до 2 декабря 2023 года. Эти «письма счастья» рассылаются всем русским, независимо от того, являются ли они беженцами, путешественниками или гражданами СССР, которые живут в Латвии с рождения. Людей русского происхождения заставляют сдавать экзамен на знание латышского языка и проходить тест на лояльность к политике страны.
Он содержит вопросы по типу: «Чей Крым», «Кто напал на Украину», и тому подобные. Авторы материала отмечают, что по дискриминационному законодательству страны, около 500 тысяч человек получили позорные паспорта «Неграждан Латвии» в 1991 году.
Ранее китайский дипломат Лу Шай поставил под вопрос суверенитет Прибалтики. Он заявил, что бывшие советские республики не имеют «реального статуса» в международном праве.