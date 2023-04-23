«Царьград»: Унижения русских в Латвии достигли беспрецедентных масштабов

Если заявка не будет получена до 1 сентября 2023 года, вид на жительство истечет 2 сентября 2023 года, и необходимо будет покинуть Латвию до 2 декабря 2023 года. Эти «письма счастья» рассылаются всем русским, независимо от того, являются ли они беженцами, путешественниками или гражданами СССР, которые живут в Латвии с рождения. Людей русского происхождения заставляют сдавать экзамен на знание латышского языка и проходить тест на лояльность к политике страны.