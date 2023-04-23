Прокуратура взяла под контроль длительную задержку рейса из Тюмени в Сочи

Уральская транспортная прокуратура сообщила, что ведомство в Тюмени осуществляет контроль за оказанием услуг пассажирам задержанного рейса. Причиной его отмены стала техническая неисправность самолета.
Речь идет об авиарейсе 510 компании «ИКАР» по маршруту Тюмень – Сочи. На борт зарегистрировано 200 пассажиров, среди которых 24 ребенка. Новое расчетное время вылета установлено на 20:00. Тюменский транспортный прокурор с целью недопущения нарушения прав пассажиров осуществляет контроль за оказанием предусмотренных авиационными правилами услуг.
Ранее сотрудники МЧС спасли жизни двух рыбаков в Приморье. Любителей рыбалки чуть было не отнесло сильным ветром в Уссурийский залив. Сообщалось, что мужчинам не потребовалось оказание медицинской помощи.