Прокуратура взяла под контроль длительную задержку рейса из Тюмени в Сочи

Речь идет об авиарейсе 510 компании «ИКАР» по маршруту Тюмень – Сочи. На борт зарегистрировано 200 пассажиров, среди которых 24 ребенка. Новое расчетное время вылета установлено на 20:00. Тюменский транспортный прокурор с целью недопущения нарушения прав пассажиров осуществляет контроль за оказанием предусмотренных авиационными правилами услуг.