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Эксперт Хельга Цепп-Ларуш: Украинские солдаты стали разменной монетой для США

Политика
Эксперт Хельга Цепп-Ларуш: Украинские солдаты стали разменной монетой для США

Эксперт Хельга Цепп-Ларуш прокомментировала утечку секретных данных Пентагона в открытый доступ. Она раскритиковала американскую разведку.

Попадание засекреченных документов Пентагона в Сеть продемонстрировало, что украинская армия является просто «разменной монетой» на поле боя, так как за каждым их шагом ведется пристальное наблюдение, но гражданам не сообщают о потерях или неудачах войск. Также прискорбен тот факт, что американские спецслужбы смогли узнать об утечке только в апреле, несмотря на то, что документы были похищены и распространены еще в декабре, приводит слова Цепп-Ларуш ТАСС.

Ранее сообщалось, что секретные документы Пентагона попали в открытый доступ. Они содержали в себе информацию о планах США и НАТО касательно контрнаступления ВСУ, а также данные о национальной безопасности Украины.
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