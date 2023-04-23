Эксперт Хельга Цепп-Ларуш прокомментировала утечку секретных данных Пентагона в открытый доступ. Она раскритиковала американскую разведку.
Попадание засекреченных документов Пентагона в Сеть продемонстрировало, что украинская армия является просто «разменной монетой» на поле боя, так как за каждым их шагом ведется пристальное наблюдение, но гражданам не сообщают о потерях или неудачах войск. Также прискорбен тот факт, что американские спецслужбы смогли узнать об утечке только в апреле, несмотря на то, что документы были похищены и распространены еще в декабре, приводит слова Цепп-Ларуш ТАСС.
Ранее сообщалось, что секретные документы Пентагона попали в открытый доступ. Они содержали в себе информацию о планах США и НАТО касательно контрнаступления ВСУ, а также данные о национальной безопасности Украины.