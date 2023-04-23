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Специалист по недвижимости Федор Мизинцев назвал неочевидные причины пожаров в пустых зданиях

Общество
Специалист по недвижимости Федор Мизинцев назвал неочевидные причины пожаров в пустых зданиях

Издание Радио SPUTNIK пообщалось с экспертом в сфере загородной недвижимости Федором Мезенцевым чтобы разобраться: какие причины могут быть для возгорания пустого дома?

Эксперт отмечает частую проблему среди старых домов – ветхая проводка. Отсутствие должной изоляции и разрушения дома могут вызвать короткое замыкание и последующее возгорание постройки.

«Понятно, что в условиях засухи этот риск увеличивается в несколько раз», - подчеркнул Федор Мезенцев.

Еще одной проблемой, эксперт назвал мусор в заброшенных домах. Стекло бутылки может отлично фокусировать свет и, что к сожалению, не редкость, заставлять тлеть сухую траву и тряпки вокруг себя. Эксперт попросил не мусорить за собой, ведь даже обычный стеклянный осколок может стать причиной для возникновения крупного пожара.

«Они не думают, что это может привести к большому пожару», - резюмировал Мезенцев.

Ранее, сотрудники МЧС начали проводить проверку и устанавливать причины пожара в Усть-Илимске, повлекшего за собой смерть четырех человек.
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