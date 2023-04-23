Специалист по недвижимости Федор Мизинцев назвал неочевидные причины пожаров в пустых зданиях

Издание Радио SPUTNIK пообщалось с экспертом в сфере загородной недвижимости Федором Мезенцевым чтобы разобраться: какие причины могут быть для возгорания пустого дома?
Эксперт отмечает частую проблему среди старых домов – ветхая проводка. Отсутствие должной изоляции и разрушения дома могут вызвать короткое замыкание и последующее возгорание постройки.
«Понятно, что в условиях засухи этот риск увеличивается в несколько раз», - подчеркнул Федор Мезенцев.
Еще одной проблемой, эксперт назвал мусор в заброшенных домах. Стекло бутылки может отлично фокусировать свет и, что к сожалению, не редкость, заставлять тлеть сухую траву и тряпки вокруг себя. Эксперт попросил не мусорить за собой, ведь даже обычный стеклянный осколок может стать причиной для возникновения крупного пожара.
«Они не думают, что это может привести к большому пожару», - резюмировал Мезенцев.
Ранее, сотрудники МЧС начали проводить проверку и устанавливать причины пожара в Усть-Илимске, повлекшего за собой смерть четырех человек.