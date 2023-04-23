Специалист по недвижимости Федор Мизинцев назвал неочевидные причины пожаров в пустых зданиях

Еще одной проблемой, эксперт назвал мусор в заброшенных домах. Стекло бутылки может отлично фокусировать свет и, что к сожалению, не редкость, заставлять тлеть сухую траву и тряпки вокруг себя. Эксперт попросил не мусорить за собой, ведь даже обычный стеклянный осколок может стать причиной для возникновения крупного пожара.