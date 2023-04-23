Fox News: Загадочную гибель скота расследуют в США

Крупный рогатый скот был найден вдоль техасского шоссе в Мэдисоне, Бразосе и округе Робертсон. Владельцы ранчо сообщили в офис шерифа, что обнаружена шестилетняя корова породы лонгхорн-кросс, лежащая на боку и изуродованная. Полиция сообщила, что не было никаких признаков борьбы, и в этом районе нет никаких следов ног или следов шин. Что еще более странно, ни хищники, ни птицы не стали подбирать останки коровы и оставили их разлагаться на несколько недель.