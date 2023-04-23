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Fox News: Загадочную гибель скота расследуют в США

Происшествия
Fox News: Загадочную гибель скота расследуют в США

Власти Техаса расследуют загадочную гибель шести голов крупного рогатого скота, найденных с вырезанными языками, без пролитой крови и признаков борьбы. Об этом сообщает издание Fox News.

Крупный рогатый скот был найден вдоль техасского шоссе в Мэдисоне, Бразосе и округе Робертсон. Владельцы ранчо сообщили в офис шерифа, что обнаружена шестилетняя корова породы лонгхорн-кросс, лежащая на боку и изуродованная. Полиция сообщила, что не было никаких признаков борьбы, и в этом районе нет никаких следов ног или следов шин. Что еще более странно, ни хищники, ни птицы не стали подбирать останки коровы и оставили их разлагаться на несколько недель.

В полиция рассказали, что остальные коровы были найдены в том же состоянии, лежащими на боку с открытой стороной морды, разрезанной вдоль линии подбородка, и полностью удаленными языками. У двух из пяти коров был сделан круговой разрез, в результате которого были удалены задний проход и наружные половые органы. Нигде не было никаких признаков борьбы, пролитой крови, заметных следов. Причина смерти всех шести коров остается неизвестной.

Ранее СМИ сообщили, что в Индии сбитая поездом корова при падении убила справлявшего нужду на рельсы мужчину. Местный житель скончался прямо на месте от полученных травм.
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