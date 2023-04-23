Стали известны подробности сильного пожара на предприятии в Шушарах Ленинградской области

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу рассказало, что сообщение о возгорании пункта приемки паллет поступило в 05:08. Информация о пострадавших отсутствует.
Огонь распространился на площади в 200 квадратных метров. Инцидент произошел в Пушкинском районе, на Московском шоссе, д. 241. К 07:31 пожар был локализован. К ликвидации горения привлечены три единицы специальной техники и 15 единиц личного состава.
Ранее тела трех человек обнаружили во время ликвидации возгорания в частном домохозяйстве в Ивановской области. В результате пожара в деревне Красная Горка погибли проживающие в частном доме супруги и их сосед, который пытался помочь паре.