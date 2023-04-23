Страны G7 примут участие в восстановлении сельского хозяйства Украины

Страны G7 намерены помочь Украине восстановить ее объекты сельскохозяйственной отрасли. Решение принято в рамках сотрудничества Евросоюза и Киева в вопросах сельского хозяйства.
Главы министерств сельского хозяйства встречаются на саммите G7 22-23 апреля в Японии. Они обсудят подробности и условия оказания Киеву поддержки в рамках восстановления объектов сельскохозяйственной инфраструктуры. Также эта помощь затронет вопросы экологической отрасли Украины, сообщает издание Kyodo.
Ранее сообщалось, что Польша, Венгрия, Словакия и Болгария приняли решение о временном прекращении ввоза зерна из Украины. Это аргументировано многочисленными митингами на территории этих стран, которые организовывают фермеры, недовольные повышенной конкуренцией на внутреннем рынке. Она возникла из-за продажи украинского зерна внутри страны, вместо его импорта в третьи государства.