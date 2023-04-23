Страны G7 примут участие в восстановлении сельского хозяйства Украины

Ранее сообщалось, что Польша, Венгрия, Словакия и Болгария приняли решение о временном прекращении ввоза зерна из Украины. Это аргументировано многочисленными митингами на территории этих стран, которые организовывают фермеры, недовольные повышенной конкуренцией на внутреннем рынке. Она возникла из-за продажи украинского зерна внутри страны, вместо его импорта в третьи государства.