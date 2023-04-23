Российский боец ММА Павлович нокаутировал в первом раунде американца Блэйдса

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович нокаутом в первом раунде выиграл американца Кертиса Блэйдса на турнире UFC. Информацию об этом предоставил ТАСС.
Таким образом, 30-летний Павлович, выступающий в категории тяжелого веса, продолжает свою серию побед нокаутом уже до шестой. В качестве резидента UFC боец провел семь поединков и проиграл из них только первый Алистару Овериму из Нидерландов.
32-летний Блейд, в связи с проигрышем, прервал свою серию из трех побед и получил уже четвертое поражение за карьеру.
Ранее сообщалось, что россиянину предстоит бой с представителем Новой Зелландии Таем Туивасом.