Пожар на одном из предприятий вспыхнул в Московской Славянке

Ранее сообщалось, что дознаватели МЧС начали устанавливать обстоятельства гибели четырех человек на пожаре в Усть-Илимске Иркутской области. Установлено, что пламя распространилось на площади в 60 квадратных метров. Ликвидация пожара продолжалась до утра. Жертвами возгорания стали трое взрослых и один ребенок.