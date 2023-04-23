Пожар на одном из предприятий вспыхнул в Московской Славянке

Предприятие находится в поселке Шушары. Сведений об обстоятельствах происшествия пока не поступало.
Утром 23 апреля на территориальной зоне Московская Славянка (поселок Шушары, Ленинградская область) произошло возгорание в пункте приемки паллет. На текущий момент информация о пострадавших и причине воспламенения отсутствует, – пишет «78».
Ранее сообщалось, что дознаватели МЧС начали устанавливать обстоятельства гибели четырех человек на пожаре в Усть-Илимске Иркутской области. Установлено, что пламя распространилось на площади в 60 квадратных метров. Ликвидация пожара продолжалась до утра. Жертвами возгорания стали трое взрослых и один ребенок.