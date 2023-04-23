Президент США Джо Байден высказался о конфликте в Судане

После эвакуации персонала посольства США из охваченного насилием Судана, президент США Джо Байден опубликовал заявление, в котором назвал продолжающуюся гражданскую войну «бессовестной». Об этом сообщает издание Fox News.
Американский лидер призвал обе воюющие стороны к немедленному прекращению огня.
«Это трагическое насилие в Судане уже стоило жизни сотням невинных гражданских лиц. Это бессовестно, и это должно прекратиться», - заявил Байден.
Он отметил, что воюющие стороны должны обеспечить немедленное и безоговорочное прекращение огня, разрешить беспрепятственный гуманитарный доступ и уважать волю народа Судана.
Ранее СМИ сообщили, что посольство США было эвакуировано из Афганистана. Для отправки резидентов дипмиссии было использовано шесть воздушных судов.