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Президент США Джо Байден высказался о конфликте в Судане

Политика
Президент США Джо Байден высказался о конфликте в Судане

После эвакуации персонала посольства США из охваченного насилием Судана, президент США Джо Байден опубликовал заявление, в котором назвал продолжающуюся гражданскую войну «бессовестной». Об этом сообщает издание Fox News.

Американский лидер призвал обе воюющие стороны к немедленному прекращению огня.

«Это трагическое насилие в Судане уже стоило жизни сотням невинных гражданских лиц. Это бессовестно, и это должно прекратиться», - заявил Байден.

Он отметил, что воюющие стороны должны обеспечить немедленное и безоговорочное прекращение огня, разрешить беспрепятственный гуманитарный доступ и уважать волю народа Судана.

Ранее СМИ сообщили, что посольство США было эвакуировано из Афганистана. Для отправки резидентов дипмиссии было использовано шесть воздушных судов.
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