CNN: Испанские танки Leopard 2 отправлены на Украину

Шесть танков Leopard 2, предназначенных для Украины, покинули испанский портовый город Сантандер и находятся на пути к месту назначения, сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес. Об этом рассказало издание CNN.
Роблес заявила журналистам, что танки покинули Сантандер «вместе с 20 тяжелыми транспортными средствами». Ожидается, что доставка морем займет от 5 до 6 дней.
«Через 6 дней, пройдя через другую страну, они будут в Украине», — сказала она.
На прошлой неделе Роблес заявила, что еще четыре танка Leopard, в дополнение к нынешним шести, будут отправлены в Украину после ремонта «как можно скорее». В общей сложности 40 членов экипажа и 15 механиков также прошли обучение в Испании.
Ранее бывший начальник Генштаба ВС Чехии Йиржи Шедивы рассказал о переоцененности немецких танков. Он напомнил, что турецкая армия потеряла не менее 10 машин при попытке использовать их в реальном бою.