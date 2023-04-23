Следователи Нью-Йорка осуществляют поиски совершившего нападение на инвалида с угрозой насилия

Полиция Нью-Йорка в настоящее время расследует акт нападения на женщину-инвалида сексуальной направленности в одном из районов города. Инцидент произошел посреди дня 22 апреля между 14:00 и 15:30 по местному времени.
Предполагаемый преступник был неизвестен жертве. Детективы из регионального криминального отдела ведут расследование и, по данным полиции Нью-Йорка, проверяют несколько версий произошедшего. Полицейские также проводят судебно-медицинскую экспертизу места происшествия и беседуют с потенциальными свидетелями.
Сотрудники правоохранительных органов призывают всех, кто мог быть свидетелем такой подозрительной активности, или любого, у кого есть записи с камер видеонаблюдения, которые могли бы помочь в расследовании, связаться со стражами порядка, – пишет ABC News.
Ранее тренеру из Австралии было предъявлено обвинение в домогательстве до ученика престижной школы. Он добивался сексуального контакта с учеником другой школы Восточного Брисбена в Австралии.