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Следователи Нью-Йорка осуществляют поиски совершившего нападение на инвалида с угрозой насилия

Происшествия
Следователи Нью-Йорка осуществляют поиски совершившего нападение на инвалида с угрозой насилия

Полиция Нью-Йорка в настоящее время расследует акт нападения на женщину-инвалида сексуальной направленности в одном из районов города. Инцидент произошел посреди дня 22 апреля между 14:00 и 15:30 по местному времени.

Предполагаемый преступник был неизвестен жертве. Детективы из регионального криминального отдела ведут расследование и, по данным полиции Нью-Йорка, проверяют несколько версий произошедшего. Полицейские также проводят судебно-медицинскую экспертизу места происшествия и беседуют с потенциальными свидетелями.

Сотрудники правоохранительных органов призывают всех, кто мог быть свидетелем такой подозрительной активности, или любого, у кого есть записи с камер видеонаблюдения, которые могли бы помочь в расследовании, связаться со стражами порядка, – пишет ABC News.

Ранее тренеру из Австралии было предъявлено обвинение в домогательстве до ученика престижной школы. Он добивался сексуального контакта с учеником другой школы Восточного Брисбена в Австралии.
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