Украинская сторона утром 23 апреля обстреляла Донецк снарядами натовского калибра

По информации от источников, было зафиксировано 15 прилетов со стороны ВСУ снарядами натовского калибра 155 мм. Обстрел состоялся по населенным пунктам Галицыновка, Курахово и Нетайлово. Он начался в 6:30 утра по московскому времени и продолжался до 7:10.