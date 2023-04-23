Украинская сторона утром 23 апреля обстреляла Донецк снарядами натовского калибра

Представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили об обстреле силами ВСУ Кировского района Донецка. Информация опубликована в Telegram-канале ведомства.
По информации от источников, было зафиксировано 15 прилетов со стороны ВСУ снарядами натовского калибра 155 мм. Обстрел состоялся по населенным пунктам Галицыновка, Курахово и Нетайлово. Он начался в 6:30 утра по московскому времени и продолжался до 7:10.
Позднее, в 07:20 по населенному пункту Ясиноватая также было выпущено пять натовских снарядов 155 калибра.
Ранее сообщалось, что ВСУ также обстреляли Ясиноватую натовскими калибрами.