Режиссер Никита Михалков жестко высказался об инфоцыганах

Анализируя информационную войну между Россией и Западом, известный режиссер Никита Михалков разгромил фанатов американского «гуру» Тони Роббинса. С его мнением ознакомилось издание «Царьград».
Михалков вспомнил о шоу «гуру» в День знаний. Тогда он собрал на стадионе многотысячную армию фанатов личностного роста. Никита Михалков опубликовал фрагменты выступления американца в своей программе «Бесогон». Он отметил, что 25 тысяч русских купили билеты на шоу, которое больше походило на безумные пляски, и что мотивация системы обучения Роббинса «как стать богатым, счастливым и успешным» очень непритязательна.
В своих «лекциях» американец говорил о «благодарности за своё сердце» и предлагал зрителям «пошуметь» в перерывах. Михалков отметил, что такая «хрень» зомбирует людей и убеждает их, что для достижения желаемого не нужно читать книги, учиться или знать историю и традиции.
Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вручил Михалкову медаль имени советского солдата Николая Маслова. По словам Цивилева, творческая карьера, авторская программа «Бесогон ТВ» представляют собой настоящий путь воина, который борется за традиционные ценности.