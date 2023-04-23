Режиссер Никита Михалков жестко высказался об инфоцыганах

Михалков вспомнил о шоу «гуру» в День знаний. Тогда он собрал на стадионе многотысячную армию фанатов личностного роста. Никита Михалков опубликовал фрагменты выступления американца в своей программе «Бесогон». Он отметил, что 25 тысяч русских купили билеты на шоу, которое больше походило на безумные пляски, и что мотивация системы обучения Роббинса «как стать богатым, счастливым и успешным» очень непритязательна.