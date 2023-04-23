Семейный врач Сергей Чудаков предупредил о вреде сна рядом с телефоном

Семейный врач Сергей Чудаков рассказал о вреде воздействия телефона и наушников при длительном использовании, а также рассказал, как обезопасить себя от электромагнитного поля.
Все гаджеты, использующие Wi-Fi или Bluetooth, воздействуют на человека мощным электромагнитным излучением, что априори негативно влияет на организм. Например, при длительном разговоре по телефону или использовании беспроводных наушников у человека начинает болеть голова, повышается утомляемость и снижается работоспособность. Даже, когда человек не пользуется телефоном, но он находится рядом, негативное влияние отражается на организме, поэтому лучше не спать рядом со своим гаджетом, приводит слова Чудакова RT.
Ранее сообщалось, что китайские ученые назвали одну из главных проблем при длительном взаимодействии с гаджетами – ухудшение работы мозга. По мнению ученых, долгое использование гаджетов или работа одновременно с несколькими негативно влияет на работу областей мозга и нарушает память.