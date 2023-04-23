Семейный врач Сергей Чудаков предупредил о вреде сна рядом с телефоном

Все гаджеты, использующие Wi-Fi или Bluetooth, воздействуют на человека мощным электромагнитным излучением, что априори негативно влияет на организм. Например, при длительном разговоре по телефону или использовании беспроводных наушников у человека начинает болеть голова, повышается утомляемость и снижается работоспособность. Даже, когда человек не пользуется телефоном, но он находится рядом, негативное влияние отражается на организме, поэтому лучше не спать рядом со своим гаджетом, приводит слова Чудакова RT.