Певица Алена Свиридова объяснила принципиальный отказ от услуг стилистов

Свиридова призналась, что не хочет ни с кем разделять выбор одежды, поскольку обожает наслаждаться этим процессом самостоятельно от начала и до конца. Накануне, во время мероприятий Московского международного кинофестиваля, она появилась на публике в топе простого покроя с брюками карго и многоуровневым ожерельем, – пишет 5-tv.ru.