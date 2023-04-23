Певица Алена Свиридова объяснила принципиальный отказ от услуг стилистов

Певица Алена Свиридова рассказала о причине отказа от пользования услугами стилистов при подборе одежды для мероприятий. Артистка выбирает свой «лук» самостоятельно – это ее принцип.
Свиридова призналась, что не хочет ни с кем разделять выбор одежды, поскольку обожает наслаждаться этим процессом самостоятельно от начала и до конца. Накануне, во время мероприятий Московского международного кинофестиваля, она появилась на публике в топе простого покроя с брюками карго и многоуровневым ожерельем, – пишет 5-tv.ru.
Ранее актриса Эвелина Бледанс побывала на Московском кинофестивале без нижнего белья. Телеведущая не постеснялась острых взглядов публики и довольно комфортно себя чувствовала в слишком облегающей одежде.