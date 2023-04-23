56-летний японский футболист Кадзуеси Миура дебютирует в португальской команде

56-летний кумир японского фан-сообщества футбола Кадзуеси Миура дебютировал за португальскую команду второго дивизиона «Оливейренсе», сообщает издание Kyodo News.
В своем 38 сезоне в качестве профессионального игрока, Миура вышел на замену в дополнительное время второго тайма. Команда японца выиграла «Академико де Визеу» с разгромным счетом 4:1.
Пожилой футболист находится на аренде от клуба высшего дивизиона японской лиги «Йокогама ФК» и до конца сезона будет играть вдали от Японии. Далее у него запланированы игры в Бразилии, Австралии, Хорватии и Италии.
Миура сыграл центральную роль в росте популярности японского футбола, после того, как в 1993 году стартовала именитая J-лига. За свою карьеру он забил 55 голов в 89 матчах японской лиги.
Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1.