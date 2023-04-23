Врач-онколог Николай Норкин поделился необычным секретом употребления чеснока

Для получения максимальной пользы и усиления этого противоракового вещества, необходимо раздавить зубчик чеснока и подождать около 10 минут. Если его раздавить и съесть слишком быстро, то максимальной пользы не будет. Нельзя греть зубчик чеснока, поскольку это разрушит 99% аллицина и чеснок потеряет свои противораковые функции. Также не рекомендуется класть целые, не раздавленные зубчики чеснока в рагу или другое блюдо. Для того чтобы эффект был лучше, чеснок необходимо прежде раздавить или мелко нашинковать. Никогда не смешивайте чеснок с уксусом, так как это уменьшит количество аллицина. Чтобы избежать неприятного запаха изо рта после употребления чеснока, врач советует добавить к нему немного мяты.