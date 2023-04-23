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Врач-онколог Николай Норкин поделился необычным секретом употребления чеснока

Общество
Врач-онколог Николай Норкин поделился необычным секретом употребления чеснока

Рекомендации по правильному употреблению чеснока, в том числе для профилактики рака, дал врач-онколог Николай Норкин. Об этом сообщает издание «Царьград».

Медик напомнил о том, что в зубчике чеснока содержатся два мощных вещества: аминокислота аллиин и фермент аллициназа. При их взаимодействии образуется аллицин, который обладает противовоспалительным и антибактериальным действием. Оно может стать незаменимым борцом с вирусами и защитником иммунитета, разрушая патогенные бактерии и включая естественные защитные силы организма.

Для получения максимальной пользы и усиления этого противоракового вещества, необходимо раздавить зубчик чеснока и подождать около 10 минут. Если его раздавить и съесть слишком быстро, то максимальной пользы не будет. Нельзя греть зубчик чеснока, поскольку это разрушит 99% аллицина и чеснок потеряет свои противораковые функции. Также не рекомендуется класть целые, не раздавленные зубчики чеснока в рагу или другое блюдо. Для того чтобы эффект был лучше, чеснок необходимо прежде раздавить или мелко нашинковать. Никогда не смешивайте чеснок с уксусом, так как это уменьшит количество аллицина. Чтобы избежать неприятного запаха изо рта после употребления чеснока, врач советует добавить к нему немного мяты.

Ранее врач-терапевт Олег Загорулько назвал употребление лука и чеснока при инфекционных заболеваниях «бесполезным занятием». Он утверждает, что наличие антибактериальных или противовирусных свойств данных продуктов никак клинически не доказано.
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