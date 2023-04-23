Каких мужчин надо избегать: гороскоп для каждой женщины

The Voice Mag поделился своими наблюдениями о том, каких мужчин должен избегать каждый знак зодиака.
Козерогам лучше не вестись на романтику маминых бунтарей, а сразу искать себе ровню;
Водолеям нужно быть крайне аккуратными в любом выборе. К ним тянет совершенно неподходящих мужчин;
Рыбы самые сильные женщины во всем гороскопе, но им и мужчина нужен соответствующий. Главное, чтобы не убегал, а остальное все наживется;
Овнам крайне не рекомендуется связывать судьбу с ленивыми пессимистами. Они и за собой на дно утащат;
Тельцов задушит мужчина, требующий полного обеспечения дома. «Бытовой инвалид» вам точно не нужен;
Близнецам нужен крайне активный мужчина, потому что без огонька, он превратится в нечто млеющее только про маму и работу;
Для Раков крайне не рекомендуется падать в объятия волков-одиночек. Можете застрять в однообразии и при этом так и не дождаться кольца.
Львы не должны быть связаны узами. Ни духовными, ни моральными. С ревнивцами дел иметь точно не советуем;
Для Девы самым страшным проклятием станет глупый мужчина. Он не только не сможет ничего понять, так еще и вам снизит за компанию пару баллов IQ;
Для Весов критически противопоказаны грубияны и хулиганы. К такому совету вам посоветуют прислушаться практически все;
Скорпионы должны быть сильны и непреклонны. Смотрите что бы никто из недоброжелателей не подобрался к вам слишком близко;
Стрельцам нельзя быть вместе с перфекционистами. Сначала будет очень интересно, а потом ну очень скучно.
Ранее, астролог Коваленко назвала новые правила жизни для каждого знака зодиака в период гибридного солнечного затмения.