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Каких мужчин надо избегать: гороскоп для каждой женщины

Общество
Каких мужчин надо избегать: гороскоп для каждой женщины

The Voice Mag поделился своими наблюдениями о том, каких мужчин должен избегать каждый знак зодиака.

Козерогам лучше не вестись на романтику маминых бунтарей, а сразу искать себе ровню;

Водолеям нужно быть крайне аккуратными в любом выборе. К ним тянет совершенно неподходящих мужчин;

Рыбы самые сильные женщины во всем гороскопе, но им и мужчина нужен соответствующий. Главное, чтобы не убегал, а остальное все наживется;

Овнам крайне не рекомендуется связывать судьбу с ленивыми пессимистами. Они и за собой на дно утащат;

Тельцов задушит мужчина, требующий полного обеспечения дома. «Бытовой инвалид» вам точно не нужен;

Близнецам нужен крайне активный мужчина, потому что без огонька, он превратится в нечто млеющее только про маму и работу;

Для Раков крайне не рекомендуется падать в объятия волков-одиночек. Можете застрять в однообразии и при этом так и не дождаться кольца.

Львы не должны быть связаны узами. Ни духовными, ни моральными. С ревнивцами дел иметь точно не советуем;

Для Девы самым страшным проклятием станет глупый мужчина. Он не только не сможет ничего понять, так еще и вам снизит за компанию пару баллов IQ;

Для Весов критически противопоказаны грубияны и хулиганы. К такому совету вам посоветуют прислушаться практически все;

Скорпионы должны быть сильны и непреклонны. Смотрите что бы никто из недоброжелателей не подобрался к вам слишком близко;

Стрельцам нельзя быть вместе с перфекционистами. Сначала будет очень интересно, а потом ну очень скучно.

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