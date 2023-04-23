Foreign Policy: Европа должна выбрать между своими гражданами и зерном Украины

Такие страны, как Польша, Венгрия, Словакия и Болгария разрываются между помощью Киеву в продаже его зерна и желанием не столкнуться с прямым массовым возмущением фермеров, которые недовольны конкуренцией на сельскохозяйственном рынке. Аграрии этих стран требуют отказа от зерна из Украины, так как это мешает внутреннему рынку, в тот момент, когда правительство пытается угодить Киеву и продать его зерно, говорится в статье Foreign Policy.