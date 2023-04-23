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МЧС устанавливает обстоятельства гибели четырех человек на пожаре в Усть-Илимске Иркутской области

Происшествия
МЧС устанавливает обстоятельства гибели четырех человек на пожаре в Усть-Илимске Иркутской области

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило о возгорании дачного дома и надворных построек на улице Народная в Усть-Илимске. Оно произошло около трех часов ночи. Два пожарных расчета были направлены на место происшествия.

Сообщается, что огонь распространился на площади в 60 квадратных метров. Ликвидация пожара продолжалась до утра. В результате пожара есть погибшие: трое взрослых и один ребенок.

Дознаватели МЧС сейчас работают на месте инцидента. В город были направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории – они выяснят все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Мадриде два человека погибли из-за возгорания пиццы. Высокая температура блюда вызвала воспламенение декоративных украшений ресторана во время подачи.
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