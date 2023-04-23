МЧС устанавливает обстоятельства гибели четырех человек на пожаре в Усть-Илимске Иркутской области

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило о возгорании дачного дома и надворных построек на улице Народная в Усть-Илимске. Оно произошло около трех часов ночи. Два пожарных расчета были направлены на место происшествия.
Сообщается, что огонь распространился на площади в 60 квадратных метров. Ликвидация пожара продолжалась до утра. В результате пожара есть погибшие: трое взрослых и один ребенок.
Дознаватели МЧС сейчас работают на месте инцидента. В город были направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории – они выяснят все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Мадриде два человека погибли из-за возгорания пиццы. Высокая температура блюда вызвала воспламенение декоративных украшений ресторана во время подачи.