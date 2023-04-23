Как успешно провести онлайн-шопинг: семь важных советов от экспертов

The Voice Mag рассказал о семи самых необходимых и базовых вещах, которые нужно знать новичку онлайн-шопинга.
Всегда необходимо регистрироваться на сайтах и включать новостную рассылку на почту. Так вы сможете получить бесплатные промокоды и эксклюзивные скидки. Никогда не надо покупать товар только из-за бесплатной доставки. Зачастую она уже входит в стоимость товара, поэтому лучше проверить аналоги у конкурентов. Необходимо оформлять брендированные карты лояльности. Подарочные бонусы никогда не будут лишними.
Почаще ищите специальные предложения. Там может быть, как и кешбек, так и разовая скидка. Делайте план своих покупок. То, что понравилось, лучше всегда положить в корзину заранее и не искать потом. Используйте льготы, если они есть у магазина. Покупку зачастую можно оформить, например, для пожилого родственника. Нужно проверять отзывы и размеры. Зачастую доставка приходит в «нетоварном» виде, а только что купленная обувь маломерит. Крайне неприятно
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