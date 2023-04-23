Как успешно провести онлайн-шопинг: семь важных советов от экспертов

Почаще ищите специальные предложения. Там может быть, как и кешбек, так и разовая скидка. Делайте план своих покупок. То, что понравилось, лучше всегда положить в корзину заранее и не искать потом. Используйте льготы, если они есть у магазина. Покупку зачастую можно оформить, например, для пожилого родственника. Нужно проверять отзывы и размеры. Зачастую доставка приходит в «нетоварном» виде, а только что купленная обувь маломерит. Крайне неприятно