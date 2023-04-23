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Политолог Николай Топорнин дал прогноз о спонсировании Украины США на текущий год

Политика
Политолог Николай Топорнин дал прогноз о спонсировании Украины США на текущий год

Политолог Николай Топорнин рассказал, как долго еще США будут спонсировать Украину. Он отметил, что Вашингтон выделил деньги на эти цели и намерен продолжать финансовую и военную поддержку Киева.

В текущем году помощь Украине будет оказываться в полной мере, так как в США этот вопрос даже не рассматривается. Они готовы выделить десятки миллиардов долларов на то, чтобы Киев продолжал противостоять России. Вашингтон зарезервировал эти деньги и готов их вкладывать, приводит слова Топорнина URA.RU.

Ранее сообщалось, что политик Оскар Лафонтен рассказал о планах США измотать Россию за счет Украины. По мнению политика, Вашингтон не хочет помочь Киеву и его гражданам, он хочет вести опосредованный конфликт с Москвой, чтобы истощить ее, но не своими руками. Для этих целей Белый дом готов спонсировать Киев и выделять на это огромные деньги.
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