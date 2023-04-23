Политолог Николай Топорнин дал прогноз о спонсировании Украины США на текущий год

Ранее сообщалось, что политик Оскар Лафонтен рассказал о планах США измотать Россию за счет Украины. По мнению политика, Вашингтон не хочет помочь Киеву и его гражданам, он хочет вести опосредованный конфликт с Москвой, чтобы истощить ее, но не своими руками. Для этих целей Белый дом готов спонсировать Киев и выделять на это огромные деньги.