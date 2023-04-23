ВСУ обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку утром 23 апреля

Представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили об обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины территории ДНР после 00:00 23 апреля.
Сообщается, что в 05:20 по населенному пункту Ясиноватая было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров. Позднее, в 05:30 совершен обстрел Пантелеймоновки с использованием четырех боеприпасов.
Оружие этого калибра используются вооруженными силами западных государств. Некоторые его виды были переданы Украине – ВСУ использует их, в том числе для совершения обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики.
Ранее сообщалось, что за предыдущие сутки Вооруженные силы Украины 25 раз обстреляли территорию ДНР. Всего было выпущено 119 боеприпасов.