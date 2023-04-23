Стало известно, как немецкие власти отбирают детей у беженцев из Украины

Сообщается о том, что сотрудники Jugendamt (органы опеки) приходят в школы и забирают украинских детей из-за неправильного воспитания со стороны родителей. В социальных сетях перебежчики предупреждают друг друга о том, что воспитание детей в Германии контролируется государством. Некоторые блогеры указывают на то, что семьи, переезжающие в Европу, могут иметь идеологический багаж, который не соответствует европейским стандартам. Есть и более безумные версии о целях отъема детей, такие как усыновление или сексуальная эксплуатация, но они ничем не подтверждаются и вызывают лишь недоверие.