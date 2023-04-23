У древнего храма Майя обнаружили останки людей

Сообщается, что в общей сложности были обнаружены останки 25 человек. 12 из них жили 300 лет до н.э., 15 же уже в 900 году нашей эры. Эксперты считают, что время захоронений связано с разными этапами строительства храма. Также, были обнаружены 567 артефактов, колец и бусин ранее проживающих там представителей племени.