Бразильский президент Лула не хочет «никому нравиться» позицией по Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что не хочет «никому нравиться» своими взглядами на украинский конфликт. Об этом сообщает издание Reuters.
Высказывание было сделано после того как на Лулу обрушился поток западной критики за предположение, что Киев разделяет вину за начало конфликта. Выступая в Лиссабоне в начале своего первого визита в Европу после избрания президентом, Лула сказал, что его целью было «найти способ усадить их обоих (Россию и Украину) за стол переговоров».
«Я хочу найти третью альтернативу, которая заключается в построении мира», — подчеркнул он на пресс-конференции.
Ранее бразильский лидер отказался посещать Россию и Украину до создания условий для деэскалации конфликта между странами. Президент подчеркнул, что выход необходимо искать не на поле боя, а за столом переговоров.