Бразильский президент Лула не хочет «никому нравиться» позицией по Украине

Высказывание было сделано после того как на Лулу обрушился поток западной критики за предположение, что Киев разделяет вину за начало конфликта. Выступая в Лиссабоне в начале своего первого визита в Европу после избрания президентом, Лула сказал, что его целью было «найти способ усадить их обоих (Россию и Украину) за стол переговоров».