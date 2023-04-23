Сотрудники МЧС спасли жизни двух рыбаков в Приморье

МЧС получило 22 апреля сообщение о выносе надувной лодки с двумя мужчинами в Уссурийский залив в районе Лазурной бухты. Спасательные отряды немедленно выехали на место.
Спасатели обнаружили нуждавшихся в помощи на расстоянии в один километр от береговой линии. Они эвакуировали мужчин на берег. Сообщается, что рыбаки не нуждались в медицинской помощи. Позже стало известно, что двое мужчин хотели порыбачить в море, но возникший сильный поток ветра начал уносить их в Уссурийский залив, – пишет PRIMPRESS.
Ранее российское спасательное судно вытащило с мели корабль Либерии. Происшествие случилось близ города Шахтерск в Сахалинской области. Следственные органы инициировали проведение проверки по статье 263 Уголовного Кодекса РФ.