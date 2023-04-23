Сотрудники МЧС спасли жизни двух рыбаков в Приморье

Спасатели обнаружили нуждавшихся в помощи на расстоянии в один километр от береговой линии. Они эвакуировали мужчин на берег. Сообщается, что рыбаки не нуждались в медицинской помощи. Позже стало известно, что двое мужчин хотели порыбачить в море, но возникший сильный поток ветра начал уносить их в Уссурийский залив, – пишет PRIMPRESS.