В Великобритании не оценили слов депутата Боба Сили о начале войны с Россией

Ранее сообщалось, что в Сети предложили президенту Польши Анджею Дуде сменить страну на Украину, так как тот гораздо активнее заботится о Киеве и его народе, чем о поляках. По словам комментаторов, Дуда проявляет слишком нездоровую озабоченность Украиной и вполне мог бы стать ее министром, обеспечив гражданам Польши жизнь без его нездоровых идей.