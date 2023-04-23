Депутат Великобритании Боб Сили подвергся критике в Сети после того, как заявил, что Россия готовится напасть на Англию и поэтому ее граждане должны быть готовы к войне.
После таких заявлений читатели издания Telegraph раскритиковали депутата и заявили, что он не должен заниматься вопросами, которых не понимает. По мнению пользователей, Сили не разбирается в вопросе конфликтов с Россией и должен молчать, предоставив важные заявления политическим деятелям.
Ранее сообщалось, что в Сети предложили президенту Польши Анджею Дуде сменить страну на Украину, так как тот гораздо активнее заботится о Киеве и его народе, чем о поляках. По словам комментаторов, Дуда проявляет слишком нездоровую озабоченность Украиной и вполне мог бы стать ее министром, обеспечив гражданам Польши жизнь без его нездоровых идей.