Правоохранители Приморья пресекли подготовку к убийству по найму

Следователи Приморья возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Он подозревается в покушении на убийство по найму.
Версия следствия предполагает, что с февраля по апрель текущего года партнер одного из местных предпринимателей захотел ликвидировать его родственника. Подозреваемый сообщил своим знакомым о плане преступления и деталях слежки за жертвой. Договорившиеся ранее стороны собирались найти исполнителя убийства, однако фигурант не смог довести до конца умысел – правоохранители пресекли преступную деятельность.
Сейчас проводятся все необходимые мероприятия с участием фигуранта. На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, – пишет PRIMPRESS.
Ранее убившего и закопавшего любовницу и ее несовершеннолетнюю дочь под сараем мужчину из Ростовской области задержали спустя семь лет. Он сознался в содеянном и рассказал, что в совершении преступления ему помогла жена.