Правоохранители Приморья пресекли подготовку к убийству по найму

Версия следствия предполагает, что с февраля по апрель текущего года партнер одного из местных предпринимателей захотел ликвидировать его родственника. Подозреваемый сообщил своим знакомым о плане преступления и деталях слежки за жертвой. Договорившиеся ранее стороны собирались найти исполнителя убийства, однако фигурант не смог довести до конца умысел – правоохранители пресекли преступную деятельность.