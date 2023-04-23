Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Волк из Швейцарии преодолел длинный путь в 1927 километров и умер от рук охотника

Весь мир
Волк из Швейцарии преодолел длинный путь в 1927 километров и умер от рук охотника

Волк преодолел расстояние в 1927 километров между Швейцарией и Венгрией, но погиб от рук охотника. Информация от издания N+1.

Сообщается, что волк имел GPS-трекер, по которому ученые и отследили его путь. В венгерской деревне Хидашнемети сигнал был утерян. Выяснилось, что местный житель принял волка за бродячую собаку и застрелил его. Убивать волков на территории Венгрии запрещено. По данному факту проводится проверка экологическими службами.

По мнению ученых-зоологов, расстояние, которое преодолел волк стало рекордным для его европейских сородичей. Скорее всего, он путешествовал в поисках пары.

Ранее сообщалось, что мигранты из Китая пострадали от нападения волка в Еврейской автономной области.
животные венгрия ученые
Военкоры ФАН