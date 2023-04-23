Психически нестабильный британский шпион вернулся из плена и убил своего сына

Шпион, гражданин Великобритании был отправлен на в зону конфликта в ряды движения Талибан* в Пакистане. Он смог внедриться в их состав и провести долгое время в группе. За этот период он пережил ужаснейший стресс и шок, так как выполнял жестокую и травмирующую работу. В частности, он присутствовал на казни семьи, которую подозревали в сотрудничестве с правительством США. Во время этого его заставили держать отрубленную голову ребенка. Спустя время после этого он попал в плен к пакистанским спецслужбам, которые пытали его, чтобы получить необходимую информацию. Когда англичанин вернулся на Родину, его психика не выдержала пережитого стресса и под давлением воспоминаний произошедшего он убил своего сына.