Reuters: Китай поставил на место Южную Корею

Заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун направил официальное обращение послу Южной Кореи в связи с «ошибочными» высказываниями их президента о Тайване. Об этом сообщает издание Reuters.
В эксклюзивном интервью Reuters президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что возросшая напряженность вокруг Тайваня вызвана попытками изменить статус-кво силой, и он выступает против такого изменения.
«Тайваньский вопрос - это не просто проблема между Китаем и Тайванем, но, как и проблема Северной Кореи, это глобальная проблема», — сказал Юн.
Китайский дипломат ответил, что замечания Юна «абсолютно неприемлемы».
«Южнокорейский лидер не упомянул принцип одного Китая, но приравнял тайваньский вопрос к вопросу Корейского полуострова», — сказал Сунь. «И Северная, и Южная Корея являются суверенными государствами, которые присоединились к Организации Объединенных Наций. Хорошо известно, что проблема Корейского полуострова и тайваньская проблема совершенно различны по своей природе, широте и долготе и вообще несопоставимы», — доходчиво объяснил китайский дипломат южнокорейскому лидеру.
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