Жители Владивостока длительно останутся без воды в начале мая

Коммунальные службы предупредили, что отключения воды произойдут в Советском и Первореченском районах столицы Приморья. Третьего мая ограничения будут действовать с девяти часов утра до шести вечера, а четвертого – с девяти утра до пяти вечера. Сообщается, что доступа к городской воде будут временно лишены жители Посьетской и Русской улиц, – пишет PRIMPRESS.