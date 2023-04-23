Жители Владивостока длительно останутся без воды в начале мая

Представители «Примводоканала» сообщили о запланированных отключениях водоснабжения третьего и четвертого мая. Ограничения будут связаны с проведением плановых ремонтных работ.
Коммунальные службы предупредили, что отключения воды произойдут в Советском и Первореченском районах столицы Приморья. Третьего мая ограничения будут действовать с девяти часов утра до шести вечера, а четвертого – с девяти утра до пяти вечера. Сообщается, что доступа к городской воде будут временно лишены жители Посьетской и Русской улиц, – пишет PRIMPRESS.
Ранее сообщалось о закрытии пляжей Лос-Анджелеса в связи с розливом 1,1 миллиона литров отходов. Общая протяженность перекрытой береговой линии составило 11 километров.