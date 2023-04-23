Взрывотехники уничтожили более 200 немецких мин принадлежавших ВСУ

Войска РФ нашли и обезвредили более 200 немецких мин принадлежваших ВСУ. Информация поступила от Минобороны России.
Сообщается, что военнослужащие саперного подразделения СЗФО Вооруженных сил России, в ходе зачистки территории от потенциальных взрывустройств противника, выявили наличие более чем двухсот мин немецкого производства.
«Мы опять стали свидетелями того, что украинские националисты провели дистанционное минирование местности», - сообщил командир отделения саперов.
Также известно, что минированию подвергся крупный участок города, что могло нанести вред его жителям. Деавктивация таких устройств, всвязи с опасностью, производится путем применения накладных снарядов.
Ранее сообщалось, что жительница России нашла мину прямо у памятника в парке.